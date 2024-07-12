طقس الغد: الجو صيفي عادي وزخات مطرية متوقعة في المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر في المنطقة الساحلية، بينما يبقى سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: