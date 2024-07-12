انطلاق تدريبات عسكرية روسية صينية مشتركة جنوب الصين

بكين-سانا

انطلقت اليوم تدريبات عسكرية صينية روسية مشتركة جنوب الصين، وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن هذه التدريبات البحرية والجوية في محيط مدينة جانجيانغ في محافظة غوانغدونغ تهدف إلى إثبات تصميم الطرفين وقدرتهما على التصدي معاً للتهديدات للأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والمنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه التدريبات تجري طبقاً لخطة التعاون العسكري السنوية بين بكين وموسكو، وستسمح بتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على التنسيق بين الصين وروسيا.

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