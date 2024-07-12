تنظيم 49 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وخدمية مخالفة في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال أسبوع 49 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وخدمية مخالفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط طالت 28 مخبزاً خاصاً لمخالفات تتعلق بعدم التقيد بمواعيد العمل ونقص وزن ربطات الخبز.

وأوضح أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق ميكروباص على خط دمشق طفس بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة نقل الركاب ومركز محروقات بمخالفة نقص في الكيل ونزع رصاصة المعايرة.

وبين الصياصنة أن الضبوط طالت 19 فعالية تجارية مختلفة لمخالفات تتعلق بإبراز فواتير غير نظامية أو عدم إبراز فواتير أو عدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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