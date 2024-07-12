سيدة تقود سيارة أجرة في شوارع دمشق وتشجع على كسر النمطية في العمل

دمشق-سانا

بابتسامتها الدائمة وعفويتها الجميلة تجلس السيدة رشا الحسن خلف مقود سيارة الأجرة وهي تجول شوارع دمشق يومياً لتنقل الركاب للأماكن التي يريدونها كاسرة حاجز مهنة كانت لفترة طويلة حكراً على الرجال.

السيدة رشا اختارت العمل كسائقة “تاكسي” مكونة صورة مشرقة عن سيدات سورية اللواتي صمدن خلال سنوات الحرب، ووقفن مع عائلاتهن لمساعدتهم في تأمين متطلبات الحياة.

سانا التقت الحسن التي أشارت إلى أن زوجها استشهد خلال سنوات الحرب تاركاً لها ثلاثة أبناء صغار، ما اضطرها لمواجهة تحديات كثيرة لتأمين متطلبات أبنائها، الأمر الذي دفعها للبحث عن عمل تعتاش منه وتؤمن دخلاً مادياً يساعدها في توفير حياة كريمة لأسرتها، حيث استفادت من خبرة ومهارة تمتلكها وهي قيادة السيارات، وبدأت رحلة العمل التي قوبلت بدعم من المحيط والعائلة.

ولفتت الحسن وهي خريجة قسم اللغة الإنكليزية بجامعة دمشق إلى أنها عملت في البداية سائقة “توكتوك” لكن الطلب عليه ضعيف ولا يلبي متطلبات أسرتها، لذلك قررت العمل كسائقة “تاكسي”، حيث ضمنت سيارة أجرة وبدأت العمل عليها.

وقالت الحسن: في البداية كان الناس ينظرون إلي باستغراب ومع مرور الوقت باتوا ينتظرونني ولا سيما السيدات لأنقلهن الى أماكن عملهن وزياراتهن كوني حزت الثقة والأمانة من قبلهن.

وأضافت: أمضي ساعات طويلة في العمل خارج المنزل، أجوب أحياء دمشق وحاراتها، لكن العمل لم يقف عائقاً أمام متابعة أمور العائلة، حيث أتابع دراسة أبنائي وأحرص على تسجيلهم في دورات رياضية وترفيهية وتعليمية، كما أستيقظ باكراً لتأمين متطلباتهم والاطمئنان عليهم قبل الانطلاق للعمل، وأعود في المساء حاملة المأكولات التي يفضلونها.

لا فرق بين الرجل والمرأة في العمل وفق الحسن التي بينت أنه رغم صعوبة العمل ومواجهتها بعض المشكلات أحياناً في تشغيل السيارة وأعطالها إلا أن السعادة تغمرها عندما تتمكن من معالجة أي خلل أو عطل فيها، مشيرة إلى أنها تعمل في جميع الظروف الجوية، ناصحة السيدات بالاستفادة من مهاراتهن والانطلاق إلى العمل، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، والثقة بالنفس والإمكانيات مهمة جدا للنجاح.

وحول عمل المرأة كسائق “تاكسي” أبدى الشاب محمد القباني إعجابه بالإرادة والعزيمة التي تتمتع بها السيدة رشا، مقدما الشكر لها لكونها تعتمد على نفسها في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.

ورأت عايدة صدران أن السيدة رشا باتت معروفة في الحي ولها الكثير من الزبائن الذين ينتظرونها للذهاب معها إلى أماكن عملهم والتنقل ضمن أحياء دمشق.

سكينة محمد

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