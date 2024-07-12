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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان 6-7-2024

2024-07-12

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