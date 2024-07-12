بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان 6-7-2024 2024-07-12 خلال تقبله أوراق اعتماد سفير سورية… رئيس لاوس يؤكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين 7-7-2024 حرفة النجارة تعود إلى مدينة داريا لتستعيد ألقها مع عودة الخدمات والبنى التحتية 7-7-2024 أكثر من 60 شركة في افتتاح معرض سورية الدولي الخامس للبترول والثروة المعدنية 7-7-2024 مشاركة متميزة لسلطنة عمان في معرض الزهور الدولي بحديقة تشرين 8-7-2024 ايذاناً بعودة الطيران المنتظم بين البلدين.. وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية 10-7-2024 2024-07-12HASSAN