العدو الإسرائيلي يستهدف آلية للجيش اللبناني قرب الوزاني ونجاة عناصرها

بيروت-سانا

تعرّضت آلية للجيش اللبناني من نوع “هافي” صباح اليوم لرشقات رشاشة إسرائيلية من قرية الغجر قرب الوزاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة الآلية بشكل مباشر بأربع رصاصات، فيما نجت العناصر بأعجوبة من هذا الاعتداء.

إلى ذلك خرق الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في أجواء كسروان.. كما خرق جدار الصوت في أجواء الساحل الجبيلي وصولاً إلى الأجواء الشمالية أيضاً وصولاً إلى طرابلس، إضافة إلى الكورة والمتن.

وكان العدو الإسرائيلي قد أطلق ليلاً وحتى ساعات الصباح الأولى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

إلى ذلك، شنَّ الطيران الحربي المعادي مساء أمس غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة الطيب.

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