قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وضاحيتي شويكة وذنابة في مدينة طولكرم، وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وقرية اللبُن الشرقية جنوب نابلس، وقرية مردا شمال سلفيت، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتهما وحطمت عدداً منها، ثم اعتقلت أربعة فلسطينيين بينهم شقيقان.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم سيدة وأسرى محررون.

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