عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– الصين تجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

– غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار فوراً في غزة

– المقاومة الفلسطينية تفجر دبابتين للعدو الإسرائيلي بصاروخ من مخلفاته وعبوة “شواظ” في حي تل الهوى غرب مدينة غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “الياسين 105” دبابة وناقلة جند للعدو الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلاً في شارع الجلاء بمدينة غزة

– الأونروا: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي

– الدفاع المدني في غزة: 60 شهيداً تم انتشال جثامينهم في تل الهوى والصناعة معظمهم نساء وأطفال

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي في محيط موقع “كرم أبو سالم” العسكري شرق مدينة رفح بقذائف الهاون وصواريخ (107).

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 4 من العاملين في مؤسسات الإغاثة الدولية جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخزناً يضم مساعدات إغاثية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تحشيدات العدو الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.