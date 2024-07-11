اللجنة العليا لشؤون الكنائس في فلسطين: اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي جريمة تنتهك القانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر اليوم على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق سياسات الاحتلال وإجراءاته الاستيطانية الممنهجة لتهويد المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت اللجنة في بيان أوردته وكالة وفا أن هذه الجريمة تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الخليل مدينة فلسطينية محتلة، وتنتهك قرار منظمة اليونيسكو بإدراج البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب سياسات الاحتلال الاستيطانية.

وناشدت اللجنة كنائس العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة الضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء إجراءاتها غير القانونية بحق الحرم الإبراهيمي وتوفير الحماية الدولية له ولكل المقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تتعرض لتشويه هويتها وتاريخها ومكانتها الدينية والسيطرة عليها والتي تعتبر جريمة حرب يجب محاسبة الاحتلال عليها.

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