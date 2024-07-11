إصابة خمسة أطفال في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أصيب خمسة أطفال بجروح جراء قصف لقوات النظام الأوكراني على ملعب بمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف قوله في قناته على منصة تلغرام: إن “خمسة أطفال أصيبوا عندما هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ملعباً في مدينة شيبيكينو، اثنان منهم في حالة خطيرة”، مشيراً إلى أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب.

وأكد غلادكوف أنه لم تكن هناك منشآت عسكرية في هذه الساحة، ولم يكن في هذه الساحة عسكريون، بل خمسة أطفال، أحدهم يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

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