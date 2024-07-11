انطلاق فرقة كورال مشرفي الطلائع بحمص (سوا ربينا)

حمص-سانا

ضمن حفل طربي انطلقت اليوم فرقة كورال مشرفي الطلائع بحمص “سوا ربينا ” بقيادة الموسيقي فؤاد النمرة على مسرح دارالثقافة بحمص بحضور جمهور كبير.

وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الطربية لأم كلثوم وبليغ حمدي وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب.

وفي تصريح لـ سانا بين عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيس مكتب المسرح والموسيقا المركزي حسام الدرة أن فرقة كورال مشرفي الطلائع انطلقت اليوم في مدينة حمص على يد مجموعة من أساتذة الموسيقا والمهتمين وأصحاب الموهبة بعد تلقيهم تدريبات على مدى شهر، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق فرق مشابهة لها على مستوى فروع منظمة طلائع البعث في مختلف المحافظات، ويمكن أن يشارك فيها مستقبلاً رواد الطلائع على مستوى القطر في العزف والغناء.

قائد الفرقة مدرس الموسيقا فؤاد النمرة أشار إلى أن الفرقة مكونة من 32 شخصاً بين عازف وكورال، وتلقت الفرقة تدريبات مكثفة للخروج بحفل اليوم الذي تم خلاله اختيار نمط الأغاني الطربية التي تناسب جميع الأذواق.

ومن المساهمين بدعم وإطلاق الفرقة الأب ميخائيل خليل كاهن كاتدرائية أم الزنار بحمص الذي بين ضرورة دعم الفعاليات والنشاطات التي تساهم في عودة الحياة والألق إلى مدينة حمص، وتزرع الفرحة في قلوب أهلها وتعيدنا لأيام الزمن الجميل والفن والأصالة.

لارا أحمد

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