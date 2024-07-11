(شو هالعصر).. أمسية غنائية لكورال البشائر على مسرح الحمراء

دمشق-سانا

أقامت مديرية المسارح والموسيقا مساء اليوم أمسية غنائية بعنوان: (شو هالعصر)، قدمها كورال البشائر بقيادة الموسيقي سليمان حرفوش على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

وتميزت الأمسية التي أشرف عليها الفنان عيسى النجار بتقديم العديد من الأغاني القديمة والحديثة لعمالقة الطرب، منهم السيدة أم كلثوم وهدى سلطان وفيروز وجوليا بطرس وملحم بركات وغيرهم من الراسخة أعمالهم في ذاكرة الجمهور، إضافة لتأدية ثلاث أغان من تأليف وألحان الفنان عيسى النجار.

وفي تصريح لسانا بين الموسيقي حرفوش أن الكورال أدى في الأمسية باقة من أروع الأغاني ليخرج الجمهور من ضغوط الحياة ويدخله بعالم الموسيقا والجمال، مشيراً إلى أن الكورال يسعى لتقديم أمسيات أخرى في العديد من المحافظات.

ولفت النجار إلى أن كلمات أغنية (شو هالعصر) تناولت الظواهر السلبية للتكنولوجيا، منتقدة العولمة والحروب التي تصرف عليها أموال طائلة من دون الاكتراث للإنسانية والحب والمشاعر والأحاسيس.

يذكر أن كورال البشائر تأسس عام 2019 ويقوم على تدريبه سليمان حرفوش و عيسى النجار، ويضم فئات عمرية مختلفة، وقدم العديد من الأمسيات الغنائية التي لاقت إقبالاً جماهرياً كبيراً.

زينب علي

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