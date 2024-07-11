بيسكوف: نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سيقود إلى حرب باردة جديدة

موسكو-سانا

حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من مغبة قرار واشنطن بنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، مؤكداً أن ذلك سوف يؤدي إلى حرب باردة جديدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف تعليقه على خطط واشنطن لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026 بالقول: إن “هذه الخطط هي سبب لتحقيق أهداف العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا”، مؤكداً في القوت نفسه أن كل سمات الحرب الباردة من مواجهة، ومواجهة مباشرة تعود إلى علاقات روسيا مع الغرب.

وأوضح بيسكوف أن ألمانيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا، مشيراً إلى أن مشاركة الغرب في هذا الصراع تهدف إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

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