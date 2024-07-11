افتتاح معرض ختام الورشات المجتمعية لإعادة تطوير وتأهيل الحدائق في دمشق

دمشق-سانا

افتتحت مؤسسة سلام اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سورية وجامعة دمشق معرض ختام الورشات المجتمعية، وذلك ضمن فعاليات معرض الزهور في حديقة تشرين بدمشق.

ويتضمن المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام العديد من الأنشطة من التفاعلية والفعاليات الصحية والثقافية والتعليمية، الموجهة لفئات مجتمعية مختلفة، إضافة لفقرات للتعريف عن برامج المؤسسة التعليمية والصحية والثقافية.

رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان بينت في تصريح لسانا أهمية مشاركة الشباب في المعرض والورشات التي أقامتها المؤسسة والتي تثبت أنهم قادرون على العطاء، على الرغم من الظروف التي تواجهها سورية، مشيرة إلى أن المبادرة تشكل تجسيداً لأولويات المجتمع المحلي في الوصول إلى معرفة احتياجات الحدائق العامة لتطويرها، وإقامة النشاطات المجتمعية فيها، بدوره نائب محافظ دمشق المهندس علي المبيض أوضح أن المبادرات ضرورة ملحة في المجتمع، خاصة بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، لافتاً إلى أهمية مشاركة الشباب فيها، وتعزيزها بشكل أكبر بالتعاون بين جميع القطاعات وخاصة المجتمع الأهلي.

عضو مجلس أمناء المؤسسة علا عبد الله أشارت إلى أن الورشات التي تم إطلاقها العام الماضي نفذت ضمن برنامج عمل تفاعلي لإعادة تأهيل وتطوير الحدائق ضمن مدينة دمشق باعتبارها مساحة خضراء ومتنفساً أساسياً للمجتمعات المحلية، مبينة أنه تم تنفيذ 4 مبادرات مجتمعية وإقامة جلسات للتوعية الصحية ضمن هذه الورشات من خلال ربط البحث الأكاديمي مع النشاط الاجتماعي التطوعي.

مهند سليمان

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