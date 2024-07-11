فلاحون وصناعيون من درعا: انتقاء مرشحين يعملون على خدمة الوطن والمواطن بكل صدق ومسؤولية

درعا-سانا

يرى فلاحو وتجار وصناعيو درعا أن انتقاء مرشحين يعملون على خدمة الوطن والمواطن بكل صدق ومسؤولية يعد أحد مقومات إنجاح إجراء انتخابات مجلس الشعب المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأشار رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجدي الجزائري إلى ضرورة اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على إيصال صوت الفلاح للجهات المعنية، بالإضافة إلى معوقات العمل بالقطاع الزراعي، وخاصة فيما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج في أوقاتها المحددة وبأسعار مناسبة.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي درعا أحمد حجازي رأى أهمية اختيار مرشحين يعملون على إعادة الاهتمام للإنتاج الزراعي وتوفير مستلزماته بالوقت المناسب والعمل الدائم لتحسين الواقع المعيشي للفلاحين من خلال إدراج أسعار مجزية للمنتجات الزراعية تتناسب مع التكلفة الحقيقي وتحسن وضع الفلاح المعيشي.

رئيس رابطة ازرع الفلاحية محمد العلي أكد ضرورة عمل أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع باتجاه دعم الثروة الحيوانية وتوفير مستلزمات التربية من اللقاحات المجانية والأعلاف بأسعار تشجيعية، لافتاً إلى أهمية تقديم ما يلزم من المستلزمات لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية.

بدوره رئيس غرفة الصناعة والتجارة بدرعا المهندس قاسم المسالمة قال: إن الصناعيين والتجار يعانون من آثار الحصار الجائر، ونعول على المجلس الجديد لدعم الصناعة في ظل تحسن العلاقات مع المحيط العربي، ونأمل دعم الصناعات الزراعية خصوصاً التي توفر القطع المادي، ودعم عملية التصدير وإعادة النظر بعملية الاستيراد.

ولفت فراس بجبوج عضو الغرفة إلى ضرورة تحسين القوانين والتشريعات التي تخص العمل، وإحداث المدن والمناطق الصناعية، وإعادة فتح مديرية الاقتصاد ودعم المنشآت الصناعية التي تختص بالمنتجات الزراعية، والسعي لتأمين دعم السوق التجاري، والعمل على إعادة افتتاح جمرك درعا القديم الذي يوفر فرص عمل كبيرة من خلال وجود 600 محل تجاري فيه.

أحمد السمارة صناعي صاحب منشأة نشر حجر نوه إلى ضرورة أن يعمل المجلس الجديد على سن تشريعات تتماشى مع طبيعة الواقع، وضرورة أخذ مطالب العمال محمل التنفيذ الفعلي، والمطالبة بإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة ودعم المنشآت بقروض لتركيب منظومات طاقة شمسية، وضرورة ربط القوانين بالواقع، والوجود المستمر للأعضاء بين الجماهير التي يمثلونها.

الفلاح سعيد الأقرع قال إنه يعول على المجلس الجديد وأعضائه في العمل على تحسين التشريعات التي تخص الزراعة، وتنهض بالواقع الزراعي بشكل أفضل في مجال الإنتاج وتسويق المحاصيل.

بدوره أكد فادي العبسي رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة سحم الجولان على ضرورة المشاركة في الانتخابات لرسم مستقبل أفضل لأبناء سورية واختيار من سيحملون هموم المواطن إلى مجلس الشعب، والعمل على سن تشريعات زراعية تواكب التطور الذي طال القطاع الزراعي.

قاسم المقداد ورضوان الراضي

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