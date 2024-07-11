استشهاد طفل وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني وأُصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون جنوب جنين وأطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد طفل 17 عاماً وإصابة شابين، كما أُصيب طفلان آخران بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال على قرية سيريس المجاورة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجديدة القريبة وحاصرت أحد المنازل، وسط إطلاق الرصاص وإحراق السيارات ما أسفر عن إصابة طفل واعتقال شابين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين في حي الثوري ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وكان استشهد أول أمس طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل بمدينة رام الله فى الضفة الغربية.

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