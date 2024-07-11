الخارجية الصينية: إعلان قمة الناتو عدائي ويحمل عقلية الحرب الباردة

بكين-سانا

استنكرت وزارة الخارجية الصينية الاعلان الصادر عن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي استضافتها واشنطن واصفة إياه بأنه عدائي ويحمل عقلية مرحلة الحرب الباردة.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله اليوم أن الصين تعلن عن معارضتها الشديدة للإعلان الصادر عن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي احتضنتها واشنطن” مشيراً إلى أن الاعلان يؤجج التوترات في منطقة آسيا والباسيفيك وهو مليء بالتصريحات العدائية التي تحمل في طياتها عقلية الحرب الباردة”.

وأضاف المتحدث أن محتوى الاعلان المتعلق بالصين مليء بالتحيز والتشويه والاستفزازات مشيراً إلى أن الصين قدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الناتو حيال هذا الأمر.

من جهة أخرى أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية عن معارضة بلاده استمرار نشر الولايات المتحدة معلومات كاذبة لا أساس لها بشأن ما يسمى بـ القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية التي تدعمها الصين.

وقال لين “نعرب عن بالغ استيائنا ومعارضتنا للتصريحات الخاطئة التي أدلى بها الجانب الأمريكي”.

وجاءت تصريحات لين بعد الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنتدى العام لحلف الناتو 2024.

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