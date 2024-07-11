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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء سديمية في مناطق عدة

2024-07-11

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على المناطق الغربية والجنوبية مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل في هذه المناطق بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً على المناطق الغربية وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/ سا، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق38 / 24
المنطقة الجنوبية37 / 23
المرتفعات الجبلية30 / 20
المنطقة الوسطى36 / 23
المنطقة الساحلية33 / 25
المنطقة الشمالية39 / 24
منطقة الجزيرة44 / 28
المنطقة الشرقية45 / 29
منطقة البادية40 / 26

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