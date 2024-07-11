الرئيس الكيني يقيل الحكومة

نيروبي-سانا

أقال الرئيس الكيني وليام روتو اليوم مجلس الوزراء بالكامل باستثناء وزير الخارجية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن روتو قوله في خطاب بثه التلفزيون: “بعد التفكير والاستماع باهتمام إلى مطالب شعبنا وبعد إجراء تقييم شامل لأداء حكومتي وإنجازاتها والتحديات التي واجهتها قررت بما يتماشى مع السلطات بموجب الدستور إقالة بأثر فوري جميع وزراء مجلس الوزراء والمدعي العام” إلا أن منصب نائب الرئيس لم يتأثر بهذه القرارات.

وأضاف: ” سأجري على الفور مشاورات واسعة النطاق مع مختلف القطاعات سواء العامة أو الخاصة والأحزاب السياسية والمواطنين الكينين بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة”.

وأوضح أنه “خلال فترة المشاورات ستستمر أعمال الحكومة دون انقطاع تحت إشراف كبار المسؤولين والمسؤولين المعنيين الآخرين.. وسأعلن عن تدابير وخطوات إضافية في الوقت المناسب”.

واحتفظ روتو بنائب الرئيس ريغاتي جاتشاغوا ووزير الخارجية موساليا مودافادي الذي يشغل أيضاً منصب السكرتير الأول لمجلس الوزراء.

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