قوات الأمن الإيرانية تفكك عصابة تخريبية في محافظة بوشهر

طهران-سانا

فككت قوات الأمن الإيرانية عصابة تخريبية مكونة من أربعة أشخاص في محافظة بوشهر جنوب البلاد.

وقال قائد شرطة محافظة بوشهر حيدر سوسني في تصريح صحفي اليوم إنه “تم إلقاء القبض على عصابة تخريبية مكونة من أربعة أشخاص في المحافظة وتم تفكيكها”.

وأشار سوسني إلى أن أفراد العصابة متورطون بأعمال حرق وتخريب مبيناً أنه تم القبض عليهم عبر فريق أمني من خلال توسيع مظلة المعلومات الاستخباراتية ومعاينة كاميرات المراقبة في المواقع المستهدفة.

وبحسب سوسني اعترف المتهمون بأنهم كانوا يخططون للاعتداء بإلقاء زجاجات حارقة وإضرام النار في إحدى مقرات الشرطة في شمال المحافظة مفيداً بأن جميع المتهمين الموقوفين من أصحاب السوابق والذين شاركوا في أعمال الشغب قبل سنوات.

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