ريابكوف: قرار نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا لن يجلب للغرب سوى المشاكل

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن قرار نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا لن يعزز أمن الجزء الغربي من القارة الأوروبية بل على العكس سيجلب لواشنطن وبرلين مشاكل جديدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله في تصريح اليوم: “إنها فكرة فاشلة، فهي لن تجلب سوى مشاكل جديدة لواشنطن وبرلين” مضيفاً إن “محاولة تحقيق بعض التأثيرات المرغوبة لخصومنا من وجهة نظر محاولة تخويف موسكو أو فرض شيء علينا أو إملاء شيء ما، لن يكون هناك بالتأكيد أي آثار من هذا القبيل لمثل هذه الخطوة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.

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