في حلب… الوزير مخلوف يتفقد عدداً من المشاريع المائية

حلب-سانا

تفقد وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف اليوم واقع العمل في عدد من المشاريع المائية الحيوية التي تنفذها مؤسسات المياه والصرف الصحي واستصلاح الأراضي في محافظة حلب بالريف والمدينة.

وشملت الجولة مناطق كرم الدعدع والصالحين ومشروع جب غبشة السين في الريف الشرقي، ومشروع إرواء سهول حلب الجنوبية ومحطة التعقيم الاولى بباب النيرب للاطلاع على المراحل النهائية لتركيب المضخة الرئيسية الإضافية في المحطة بغزارة 2000 متر مكعب في الساعة، وتهدف لزيادة كمية المياه التي يتم ضخها من المحطة.

وفي اجتماع عقد بمبنى المحافظة مع الجهات المعنية تمت مناقشة سبل معالجة الصعوبات وضرورة استكمال المشاريع الحالية، والالتزام بالشروط الفنية والعقدية وواقع المشكلات المتعلقة بمشاريع الري في ريفي حلب الشرقي والجنوبي، وإعادة تأهيل الجسور والعبارات وقنوات الري ومعالجة التجاوزات عليها وتعزيل مجرى نهر قويق، وسبل رفد مؤسسة استصلاح الأراضي بالآليات المناسبة، إضافة إلى ضرورة استكمال مشاريع مياه الشرب في المدينة والريف، وتأهيل محطة المعالجة، ومتابعة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وخصوصاً بعد الأعطال الناجمة عن الحرب الإرهابية والزلزال.

وأكد الوزير مخلوف خلال الاجتماع أهمية تنفيذ المشاريع المستقبلية وفق الأولويات، واحتياجات المواطنين، وضرورة العمل على تأهيل المزيد من قنوات الري لإيصال المياه إلى جميع الأراضي الزراعية، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على تنظيم عقود جديدة لتأمين الآليات لتعويض النقص جراء الحرب الإرهابية.

وأشار الوزير مخلوف إلى أهمية تشكيل لجان مشتركة لإدارة توزيع مياه الري بشكل عادل ومعالجة التعديات على قنوات الري لإيصال المياه إلى جميع الأراضي الزراعية المستهدفة.

وفي تصريح للصحفيين بين الوزير مخلوف عقب الجولة أهمية الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من مشروع خط التوازن الذي يشكل المحور الرئيسي لتأمين مياه الشرب لمحافظة حلب في ظل ما تشهده المرحلة الثالثة فيه من خطوات متقدمة تتم بجهود حثيثة، وكذلك في مشروع جب غبشة والذي يسهم في تزويد مياه الشرب لـ 50 قرية ومزرعة وتهدف المرحلة الأولى منه إلى إرواء 26 قرية، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية، الذي يتم فيه تنفيذ إرواء مساحة 2500 هكتار بلغت 80 بالمئة.

وعن مشاريع الصرف الصحي أوضح الوزير مخلوف اهمية صيانة الشبكات المتضررة جراء الزلزال والعمل على إيجاد حلول لمحطة معالجة حلب الرئيسية.

بدوره أوضح مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بحلب المهندس أحمد نور الناصر أن الغاية من مشروع جب غبشة السين تأمين مصدر مائي ثابت لـ 50 قرية ومزرعة بمرحلتيه الأولى والثانية من مصدر من نهر الفرات قناة الجر الرابعة، وتهدف المرحلة الأولى لإيصال المياه لـ 26 قرية من بينها 4 قرى تم إيصال المياه إليها، وهي “تل مكسور والمشرفة -وطنوزة والسين” فيما يتم حالياً تمديد القساطل بالخطوط الرئيسية لإيصال المياه إلى عدد من قرى المنطقة لافتاً إلى أن مشروع استبدال جزء من خط التوازن في منطقة الصالحين يهدف إلى تخفيض الفاقد المائي الناتج عن الضرر بسبب الحرب الإرهابية وزيادة كميات المياه إلى المدينة.

من جهته أشار مدير عام شركة الصرف الصحي المهندس بهاء حاج حسين إلى أنه تم استبدل شبكة الصرف الصحي بمنطقة كرم الدعدع بشبكة جديدة من القساطل بقطر 400 مل.

بريوان محمد

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