في الحسكة… تزويد مركز قرية حامو الصحي بألواح طاقة شمسية ومستلزمات طبية

الحسكة-سانا

زودت مديرية صحة الحسكة المركز الصحي في قرية حامو بالقامشلي بتجهيزات طبية ومستلزمات مكتبية، لتأمين الخدمات الصحية للقرى والتجمعات السكانية في ريف القامشلي الجنوبي، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.

وفي تصريح لمراسل سانا، ذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أنه تم تزويد المركز بألواح طاقة شمسية مع كامل مستلزماتها لضمان استمرار التغذية بالتيار الكهربائي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى تجهيزات مكتبية ومستلزمات طبية تضمنت عدداً من الأسرة وأجهزة سكر وضغط وكمية من الأدوية بدعم من منظمة مكافحة الجوع الإسبانية.

وأكد خلف أن المديرية مستمرة بتأهيل وتجهيز المراكز الطبية المتضررة جراء الأعمال الإرهابية خلال السنوات السابقة، موضحاً أن العمل جار حالياً على تأهيل المنطقة الصحية في القامشلي وتزويدها بتجهيزات كهربائية ومعدات ومستلزمات تسهم في تحسين واقع العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

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