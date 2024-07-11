مناقشة الواقع الخدمي والتحضيرات اللازمة لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة

الحسكة-سانا

تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل التخفيف من معاناة تأمين مياه الشرب للأهالي، إلى جانب التحضيرات اللازمة بالاستحقاق الوطني لانتخابات مجلس الشعب شكلت محور اجتماع محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح مع المكتب التنفيذي في مجلس المدينة وعدد من العاملين فيه.

وناقش الاجتماع عدة قضايا تأتي في صلب عمل مجلس المدينة كواقع النظافة وتعبيد الشوارع ومشروعات الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة والصالحة للشرب للأهالي، إضافة إلى ممارسة دور المجلس في التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب ودعم لجان الأحياء والمخاتير لضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات.

ودعا محافظ الحسكة العاملين في المجلس إلى بذل المزيد من الجهد في مختلف مواقع العمل، في ظل الأجواء الحارة التي تتعرض لها المحافظة، والعمل على تسهيل دخول صهاريج مياه الشرب إلى المدينة والتأكد من سلامتها ونظافتها وصلاحية استهلاكها للتخفيف عن الأهالي، مؤكداً أهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق الوطني الخاص بانتخابات مجلس الشعب والدور الإيجابي والبناء للمواطنين لاختيار الممثلين القادرين على تحقيق مطالبهم.

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