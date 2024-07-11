القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت قرية فوسخود الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وقضت على نحو 2090 جندياً أوكرانياً على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة أن القوات الروسية حسنت وضعها التكتيكي وحررت من خلال عمليات نشطة قرية فوسخود في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

واستهدف الطيران العملياتي ووحدات الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة، فيما أسقطت الدفاعات الجوية 24 طائرة دون طيار و5 قذائف من راجمات صواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

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