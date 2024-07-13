تفاقم معاناة أهالي الحسكة بعد جفاف 9 آبار خاصة بمحطات تحلية المياه

الحسكة-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة أن 9 من الآبار الخاصة بمحطات تحلية المياه ضمن مدينة الحسكة جفت نتيجة انخفاض مستويات المياه الجوفية، ما أدى إلى خروج هذه المحطات من العمل وتفاقم معاناة الأهالي وسط مدينة الحسكة.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس محمد عثمان في تصريح لمراسل سانا أن عدد الآبار الخاصة بمحطات التحلية العاملة المنتجة لمياه الشرب حالياً 11 بئراً، وهي قابلة للجفاف وخروجها من الخدمة، مشيراً إلى أن مبادرة التعاون التي تم إطلاقها مع المجتمع المحلي منذ نحو شهرين لحفر 7 آبار جديدة لم ينجح منها سوى بئرين وبإنتاج كميات مياه قليلة كون هذه الآبار سطحية.

ولفت المهندس عثمان إلى وجود خطة عمل للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال لحفر آبار بأعماق كبيرة بعد التأكد من وجود مخازين المياه وقدرتها الجيدة على الاستمرار في إنتاج المياه، مشيراً إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإنسانية مستمرة في تعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع الرئيسية والحدائق والساحات العامة بمياه الشرب والتي يزيد عددها على 400 خزان مياه كبير.

يشار إلى أن معاناة أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي لتأمين المياه مستمرة لما يزيد على 9 أشهر، نتيجة توقف محطة مياه علوك التي تقع في ريف مدينة رأس العين المحتلة عن العمل، وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال التركي على منشآت التغذية الكهربائية في المحافظة وخروجها من العمل ومنع ورشات مؤسسات المياه من الدخول إلى المحطة وإجراء الصيانة اللازمة لها وتشغيلها.

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