وزير التجارة الداخلية: عدم التهاون بصناعة رغيف الخبز ومحاسبة المقصرين

اللاذقية-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي عدم التهاون في أي تجاوزات متعلقة برغيف الخبز، وضرورة اتخاذ الإجراءات لمحاسبة أي تقصير في خدمة مصلحة المواطن.

وخلال اجتماعه اليوم مع الأسرة التموينية في مبنى فرع المؤسسة العامة للحبوب باللاذقية لفت الوزير علي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لضمان إنتاج الرغيف بأفضل مستوى جودة ونوعية ممكنة وبما يحقق رضا المواطنين باعتباره أولوية، رغم الظروف الصعبة جراء الحرب التي تعرضت وتتعرض لها سورية وارخت بظلالها على شتى مناحي الحياة.

وشدد وزير التجارة الداخلية على ضرورة أن تتحلى جميع الكوادر من مديرين وعمال ومشرفين على عملية الإنتاج بحس المسؤولية العالي والأخلاق والنزاهة وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبار، نظراً لارتباط عمل الوزارة بالمتطلبات المعيشية والحياتية، مبيناً أن القانون فوق الجميع وسيتم إقصاء كل مخالف أو مقصر، ومنوها بدور الإعلام في النقد البناء وتسليط الضوء على المشكلات ليصار إلى معالجتها.

بدوره نوه محافظ اللاذقية عامر هلال بجهود الكوادر العاملة في المطاحن والمخابز التي تتطلب استمرار العمل على مدار الساعة وخلال أيام العطلة والأعياد، مشيراً إلى تضافر الجهود مع الوزارة لمعالجة أي معوقات بالعمل وتطويره ومعالجة أي خلل ، والخروج بنتائج مرضية.

ولفت هلال إلى إجراء عمليات تحديث وتأهيل خطوط الإنتاج في أغلب المخابز خلال السنوات الأخيرة وأن النوعية التي تنتجها بعض المخابز جيدة، والمطلوب أن تنتهج كل المخابز هذا النحو.

حضر الاجتماع مديرو المؤسسة السورية للمخابز المهندس مؤيد الرفاعي والحبوب المهندس سامي هليل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية المهندس أحمد زاهر، وفروع مؤسسات السورية للتجارة محمد سلمان والمخابز أسامة شحادة والحبوب دانيال حماد.

رشا رسلان وبسام الإبراهيم

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