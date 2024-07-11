برأسمال 2 مليار ليرة… ترخيص منشأة هندسية لصناعة وتجميع الدراجات النارية في درعا

درعا-سانا

رخصت مديرية صناعة درعا خلال العام الجاري منشأة هندسية لصناعة وتجميع الدراجات النارية في مدينة طفس بريف المحافظة الغربي برأسمال 2 مليار ليرة.

وبين مدير الصناعة المهندس عماد الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا أن منشأة “الصلخدي متورز” مختصة بتصنيع وتجميع الدراجات النارية ذات العجلتين، مشيراً إلى أنها الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية وبطاقة إنتاجية يومية تبلغ 10 دراجات، ويغطي إنتاجها جزءا من احتياجات المحافظة من الدراجات الآلية كونها محافظة زراعية ويستخدمها الفلاحون في الوصول إلى حقولهم.

من جانبه، قال ماهر الصلخدي صاحب المنشأة: إن مساحتها تبلغ نحو 650 متراً مربعاً وتوفر نحو 15 فرصة عمل من الأيدي الخبيرة، حيث يتم تصنيع هيكل الدراجة النارية بخبرات وطنية ومن ألواح الصاج المحلية، ويخضع لكل اختبارات الأمان والسلامة والتحمل، وهو مطابق للمواصفات السورية، فيما يتم استيراد المحركات من الصين، لافتا إلى أن المنشأة قابلة للتطوير ليشمل إنتاجها أنواعا مختلفة من الدراجات، كالهوائية ورباعية العجلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن المنشأة تضم مخارط ومكابس قوالب وفرن بخ حراريا ومنشأتي قص ولحام وآلة ضرب بالرمل، كما يتم تصنيع قطع تبديل وهياكل احتياطية للدراجات النارية وجميعها توسم بأرقام متسلسلة معتمدة من وزارة النقل.

لما المسالمة

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