الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس، رام الله، بيت لحم، الخليل، طوباس، وقلقيلية، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب، واعتقلت 15 منهم، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9625 أسيراً.

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