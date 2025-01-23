رئيس الوزراء الهنغاري: حلف الناتو يتصرف أكثر فأكثر كمنظمة حرب

بودابست-سانا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن الدور المتصاعد لحلف الناتو في أوكرانيا خطير وغير مسؤول، محذراً من أن الحلف يتصرف أكثر فأكثر كمنظمة حرب.

ونقلت وكالة تاس عن أوربان قوله في فيديو نشر على موقعه في منصة إكس أمس على هامش قمة الناتو في واشنطن: إن “الناتو تأسس قبل 75 عاماً بهدف معلن هو حماية أمن أعضائه، لكنه وفيما يبدو اليوم يبتعد عن هدفه الأصلي ويتصرف أكثر فأكثر كمنظمة حربية، وأحد المؤشرات على ذلك هو تزايد دوره النشط في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا في رأينا أمر خطير وحتى غير مسؤول، لأنه لا يمكن لأحد أن يرى كيف ستؤول الأمور أو إلى أين سننتهي”.

وبين أوربان ضرورة عودة الناتو إلى روحه الأصلية قائلاً: “لا ينبغي لهذا التحالف أن يكسب الحروب الدائرة حوله بل أن يكسب السلام”، مؤكداً على أن هنغاريا لن تشارك في مهمة الناتو في أوكرانيا، لكنها ستفي بكامل التزاماتها تجاه الحلفاء.

من جهته، أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقابلة مع التلفزيون الهنغاري أن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ليس ضمن واجبات أعضاء الناتو، وأن محاولات قيادة الحلف ترجمتها إلى مؤشر على الولاء تجاه الحلفاء هي مجرد نفاق.

وأضاف سيارتو: إن “أوكرانيا ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي، كما أن أمن الحلف لا يعتمد على مدى قوة أوكرانيا بل على مدى قوتنا لأن الناتو ليس تحالفاً هجومياً بل دفاعي أنشئ للدفاع عن نفسه من الهجمات الخارجية”، مُذكّراً بأن 22 دولة فقط من أصل 32 دولة عضو في الحلف تنفق نسبة الـ 2 بالمئة المطلوبة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، في حين لا تفي بقية الدول بهذا الالتزام.

وأكد سيارتو أن هنغاريا ستبذل قصارى جهدها لإبقاء الناتو خارج الأزمة في أوكرانيا، كما أنها لا تنوي المشاركة في مهمة الحلف لتنسيق المساعدات العسكرية، وتدريب جنود الجيش الأوكراني، وبالإضافة إلى ذلك فإنها لن تخصص أموالاً للمساعدات العسكرية طويلة المدى لأوكرانيا.

وقال: “أعتقد أن الأمر خطير ليس لأنه مبلغ كبير للغاية من المال، ولكن بسبب نتائجه وآفاقه، فإذا وضعت خطة طويلة الأجل لتمويل الحرب فهذا يعني أنك تعتقد أنها ستستمر لفترة طويلة، وهنا تكمن المشكلة”.

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