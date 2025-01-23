عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء ومصابون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد شابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “تاندوم” دبابتي”ميركافا” للاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق الزهار في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الـ “RPG” و”الياسين 105″ ناقلتي جند وجرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف اسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات أخرى في محيط قطاع غزة برشقة صاروخية رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في القطاع المنكوب

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة راح ضحيتهما 50 شهيداً و54 جريحاً

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ279 على قطاع غزة إلى 38345 شهيداً و88295 جريحاً

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات “حوليت” و”ياتيد” و”أفيشالوم” برشقة صاروخية رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء بينهم طفل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– في اليوم ال279 من العدوان الإسرائيلي.. قصف جوي ومدفعي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة