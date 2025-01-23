غالوزين: روسيا لا تقبل الإنذارات ولن تشارك بفعاليات فاشلة حول الأزمة الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن روسيا لن تشارك في القمة الجديدة المزمع عقدها حول الأزمة الأوكرانية، مشدداً على أنها لا تقبل بأي إنذارات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غالوزين قوله اليوم: “نعلم نوايا نظام كييف والمنسقين الغربيين الذين يحاولون إعادة إحياء قمة بورغنستوك الفاشلة في سويسرا منتصف حزيران الماضي، وهم يفكرون في عقد فعالية مماثلة وربما دعوة روسيا”.

وشدد على أن بلاده لن تشارك في هذه القمم كما أنها لا تقبل الإنذارات، مشيراً إلى أن موسكو ترى أن هناك تجاهلاً متعمداً للمبادرات الأخرى لحل الأزمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق في وقت سابق مبادرة سلام مع أوكرانيا تنص على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة، وإعلان كييف قبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي وعسكري، والتخلي عن طموح الانضمام لحلف الناتو وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح وتفكيك البنى التنظيمية للنازية.

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