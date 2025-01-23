العثور على مقابر جماعية جديدة لضحايا نظام كييف في جمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

أعلن النائب الأول لرئيس برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بروكوبينكو العثور على مقابر جماعية جديدة تضم رفات عشرات المدنيين من ضحايا نظام كييف، وتحمل بعضها آثاراً للتعذيب في مدينة أفدييفكا.

وأوضح بروكوبينكو في حديث لوكالة تاس الروسية أنه تم انتشال عشرات الجثث لمدنيين في أفدييفكا، وذلك من موقع دفن مرتجل، فيما تعددت أسباب الوفيات حيث تحمل بعض الجثث آثاراً للتعذيب.

وأضاف: “يتم العمل وبذل الجهود من أجل تحديد هوية القتلى والعثور على أقاربهم”.

وكان إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أعلن أواخر نيسان الماضي العثور على مقابر جماعية تضم جثث مدنيين تحمل آثاراً للتعذيب في أفدييفكا، وذلك أثناء أعمال البحث عن ألغام بعد تحرير المدينة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc