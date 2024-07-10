حفل فني لنادي دوحة الميماس على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

نظمت مديرية المسارح والموسيقا “المسرح القومي بحمص اليوم حفلاً موسيقياً لفرقة نادي دوحة الميماس في حمص بقيادة الفنان جهاد شرفلي على مسرح دار الثقافة بحمص.

وقدّمت الفرقة باقة منوعة من الأغاني الطربية لأم كلثوم ووديع الصافي وماجدة الرومي إضافة إلى أغنية أهلا بالناس التي ألفها الفنان الراحل محمد بري العواني ولحنها الفنان سعيد السراج.

وفي تصريح لمراسلة سانا بيّن قائد الفرقة الفنان جهاد شرفلي أن الحفل اليوم اتخذ منحى مختلفاً عن السياق العام الذي كانت تقدمه الفرقة حيث قدمت اليوم أغاني طربية تناسب مختلف الأذواق بينما ارتبط اسمها سابقاً بالموشحات والدور والأغاني التراثية.

بدوره أشار عازف الناي عاطف العبد الله إلى أن نادي دوحة الميماس من أقدم الأندية الفنية بحمص وله جمهور كبير من محبي الأغاني التراثية والموشحات بحمص.

ولفت المغني الفنان موفق الشمالي إلى أن الفرقة قدمت عبر تاريخها الطويل أجمل الاغاني والموشحات وساهمت بالحفاظ على التراث الأصيل.

من الجدير بالذكر أن نادي دوحة الميماس تأسّس عام 1933 على يد فنانين كبار من حمص وقدم النادي عبر مسيرته أنشطة ثقافية متنوعة وشارك في عدة مهرجانات.

لارا أحمد

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