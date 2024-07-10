إطلاق العدد الرابع من المجلة التربوية الإلكترونية السورية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية اليوم العدد الرابع من المجلة التربوية الإلكترونية السورية التي يصدرها المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية والذي يتضمن أبحاثاً محكمة.

وتم إطلاق العدد الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج بدمشق، حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني خلاله أن الوزارة تعمل على تطوير العمل التربوي وخاصة التعليم المهني ، بهدف إعداد طالب قادر على بناء مستقبله وتطوير مجتمعه، لافتاً إلى ضرورة حماية الملكية الفكرية للكتيبات والأدلة التي يصدرها المركز مثل أدلة المهارات الحياتية والتعلم التمكيني.

بدورها قدمت مديرة المركز الدكتورة ناديا الغزولي عرضاً حول عمل المركز في مجالات تطوير المناهج للتعليم المهني والتدريب والتعلم عن بعد وإعداد الدراسات والبحوث والاتفاقيات والمبادرات التربوية المختلفة.

رحاب علي

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