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باكستان.. مقتل 8 أشخاص في اشتباكات للجيش مع إرهابيين

2024-07-10

إسلام أباد-سانا

قتل 8 أشخاص بينهم 5 من عناصر الأمن جراء اشتباكات اليوم بين القوات الباكستانية ومجموعة مسلحة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجيش الباكستاني قوله في بيان: إن “5 عسكريين قتلوا جراء الاشتباكات مع الإرهابيين، فيما أصيب 12 آخرون بجروح”، مضيفاً: إن “الاشتباكات أودت أيضا بحياة 3 أطفال من المنطقة أحدهم نجل شرطي”.

وأشار البيان إلى أن “القوات الباكستانية تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين خلال الاشتباكات”.

وتأتي تلك الاشتباكات بالتزامن مع إطلاق السلطات عمليات أمنية وعسكرية في إقليم خيبر بختونخوا.

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