مصرع شخصين جراء الفيضانات في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

لقي شخصان مصرعهما جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة وسط كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن شخصاً لقي مصرعه بعد أن حوصر في مصعد مبنى سكني في إقليم جنوب تشونغ تشيونغ جراء الفيضانات، كما توفي شخص آخر إثر نوبة قلبية في منزل انهار نتيجة انزلاق أرضي في مدينة سيوتشون في إقليم شمال جولا.

وهطلت أمطار غزيرة في مدينة غونسان بإقليم شمال جولا، وغمرت المياه 17 منزلاً و16 طريقاً في المنطقة.

بدوره أعلن مسؤول في الأرصاد الجوية أن “كمية الأمطار هذه تحدث مرة واحدة كل 200 عام”.

وشهدت الأجزاء الجنوبية من إقليم تشونغ تشيونغ والأجزاء الشمالية من إقليم شمال غيونغ سانغ في وقت سابق هطول أمطار غزيرة مع صدور تحذيرات من تواصل هطول أمطار غزيرة على أجزاء أخرى من المناطق الوسطى والعاصمة والمناطق الداخلية والجبلية في إقليم غانغوون.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc