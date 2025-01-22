تربية حلب تنهي ترميم 316 مدرسة متضررة جراء الزلزال

حلب-سانا

أنهت مديرية التربية بحلب أعمال تأهيل وصيانة 316 مدرسة تعرضت للأضرار جراء كارثة الزلزال في شباط العام الماضي.

وأوضح مدير التربية في حلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن عدد المدارس المتضررة جراء الزلزال بلغ 1019 مدرسة في مدينة حلب وريفها، ويتم بالتعاون مع دائرة الأبنية المدرسية ومديرية الخدمات الفنية بحلب وبعض المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية بالمحافظة إنجاز أعمال تأهيل وصيانة لها، موضحاً أنه تم تقييم واعتماد صيانة 349 مدرسة متضررة، وإنجاز أعمال صيانة 316 مدرسة، بينما تم وضع 30 مدرسة ضمن خطة الصيانة القادمة.

وأضاف عبد الغني: إن عدد المدارس الموضوعة بالخدمة في مدينة حلب وريفها يصل إلى 1881 مدرسة، تضم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة، وتم تأمينها بالأطر التدريسية وجميع مستلزماتها التعليمية.

من جهته أوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في تربية حلب فراس العلي أن الأضرار التي لحقت بهذه المدارس تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ويتم ترحيل الأنقاض وهدم الأجزاء المتضررة منها، مؤكداً حرص المديرية على الإسراع بأعمال الترميم لاستقطاب التلاميذ وتمكين معارفهم العلمية والمعرفية ومعالجة مشكلة الكثافة الصفية وتحقيق جودة التعليم وتحسين بيئته.

بريوان محمد

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