بدء جني الخضار الصيفية في درعا

درعا-سانا

بدأت في درعا عمليات جني الخضار الصيفية للعروة الرئيسية والتي تشمل الخيار والباذنجان والكوسا والفليفلة والفاصولياء الخضراء واللوبياء والملوخية والبامياء.

وأوضح مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحة المزروعة بالخضار الصيفية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي بلغت 2110 هكتارات، بزيادة تبلغ 79 هكتاراً على الخطة المقررة البالغة 2031 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 103.8 بالمئة، مبيناً أن مديرية الزراعة تؤمن لمزارعي الخضار الصيفية المازوت اللازم للزراعة وفق آلية محددة تضمن وصول المادة لمستحقيها.

وأوضح أن تقديرات الإنتاج بالنسبة لمحصول الخيار تصل إلى 10 آلاف طن وللباذنجان 34875 طناً وللكوسا 8400 طن وللفليفلة 18675 طناً وللفاصولياء الخضراء 1330 طناً وللوبياء 560 طناً وللملوخية 300 طن وللبامياء 941 طناً.

وبين مدير الزراعة أن الخضار الصيفية تزرع على عروتين؛ رئيسية وتكثيفية، وبدأت الزراعة التكثيفية في مناطق الزراعة وبلغت المساحة المزروعة حتى تاريخه 145 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 671 هكتاراً، لافتاً إلى أن خضار درعا تغطي حاجات الأسواق المحلية في المحافظة، ويتم توريد كميات كبيرة لأسواق الهال في المحافظات الجنوبية.

قاسم المقداد

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