تحديد وتحرير أكثر من 10 ملايين هكتار حتى الآن في جميع المحافظات

دمشق-سانا

بينت المديرية العامة للمصالح العقارية أن إجمالي مساحة أعمال التحديد والتحرير التي نفذت حتى الآن في المحافظات كافة تجاوز 10.311 ملايين هكتار من إجمالي المساحة الخاضعة للتحديد والتحرير والبالغة 10.353 ملايين هكتار بنسبة تنفيذ 99 بالمئة.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير عام المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أن المديرية تعمل على متابعة الخطط الإنتاجية في أعمال التحديد والتحرير، وأعمال إعداد المخططات الهندسية العقارية في مراحلها المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة من قبل دوائر المساحة في المحافظات، علماً أنه تم وضع الخطة المناسبة لأعمال التحديد والتحرير وأعمال إنجاز المخططات وفق الإمكانيات المتاحة.

وفي سياق متصل بين قطماوي أن عدد دوائر السجل العقاري المنتشرة في المحافظات يبلغ 63 دائرة، يتبع لها 126 مكتب توثيق عقاري و14 دائرة مساحة، وتم منذ بداية العام حتى الآن إنجاز أكثر من 158 ألف عقد لدى مديريات المصالح العقارية بالمحافظات، وتجاوز عدد القيود العقارية الممنوحة 489 ألف قيد وعدد البيانات والمخططات أكثر من 66 ألف بيان وعدد التكاليف الفنية 7202 حتى نهاية الربع الأول من العام، بينما بلغ إجمالي الرسوم المستوفاة 17.813 مليار ليرة حتى الآن.

ولفت قطماوي إلى أنه تم الإعلان عن بدء تقديم الخدمة العقارية للصحائف العقارية التي تمت إعادة تكوينها إدارياً للمناطق العقارية في عين ترما وحزة في محافظة ريف دمشق والميادين شرق واحد والميادين غرب اثنين في محافظة دير الزور، ويجري العمل حالياً على تسجيل قرارات إعادة التكوين الإداري لصحائف العقارات المتضررة في المناطق العقارية في منطقة عياش وحاوي بغلية في دير الزور والمنطقة العقارية كفرلاها التابعة لمحافظة حمص.

وحول مشروع رقمنة الصحائف العقارية، أوضح قطماوي أن البداية كانت في مديرية المصالح العقارية في دمشق عام 2014، وتم تعميم المشروع على مديريات المصالح العقارية في المحافظات، ليشمل مديريات ريف دمشق ودرعا والسويداء وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، كاشفاً أن إجمالي عدد العقارات المرقمنة حتى الآن بلغ 866501، بينما تعذرت المباشرة بالمشروع في مديريات القنيطرة وحلب والحسكة والرقة ودير الزور وإدلب بسبب الظروف الراهنة.

ولتطوير مشروع الرقمنة أشار قطماوي إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات والبحوث العلمية، بهدف التأسيس العلمي والتقني للتحول إلى الحالة الرقمية في المديرية، وتطوير نظام الأتمتة من خلال أتمتة الصحيفة العقارية ورقمنة المخططات العقارية وإدارة وأرشفة الوثائق العقارية، وتم الانتهاء من مرحلة تقييم الوضع الراهن وحالات تتابع المراحل الأخرى.

وعن أعمال مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي الذي افتتح في مبنى المديرية العامة بدمشق عام 2021 ذكر قطماوي أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة في المركز بلغ 70283 طلباً، وبلغت الرسوم المستوفاة 506.794 ملايين ليرة منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

سفيرة إسماعيل

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