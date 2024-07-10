فلاحو حماة.. انتخابات مجلس الشعب محطة لترسيخ عمل المؤسسات الدستورية

حماة-سانا

ينظر فلاحو محافظة حماة إلى انتخابات مجلس الشعب المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري على أنها محطة مهمة لممارسة الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات الدستورية واختيار أفضل المرشحين.

وأشار رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم لمراسلة سانا إلى ضرورة اختيار مرشحين يعملون على دعم العملية الزراعية لتطوير الواقع الزراعي وتحسين معيشة المزارعين، إضافة إلى ممارسة دورهم في متابعة عمل الجهات الحكومية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

ولفت رياض شبيب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد إلى ضرورة أن يضع المرشح في سلم أولوياته الاهتمام بقضايا المزارعين والعمل على إصدار قوانين جديدة تخدم متطلبات المرحلة وتعديل بعض القوانين وخاصة تلك الناظمة للعمل الزراعي.

فيما لفت أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد علي مقداد وأحمد الخليف ومحمد الصطيف ومحمد عمران منصور إلى أهمية وجود برنامج واضح لدى المرشح عما يريد تحقيقه بالفترة القادمة مع قدرته على التواصل مع المواطنين والإحساس بواقعهم المعيشي، مؤكدين أهمية انتخاب مرشحين يتمتعون بكفاءات علمية ولديهم القدرة على نقل هموم المواطن ومشاكله ونقلها إلى الجهات المسؤولة لإيجاد الحلول لها مع العمل لتحسين الوضع الاقتصادي انطلاقاً من زيادة الدعم للقطاع الزراعي.

وتحدث كل من رئيس رابطة مصياف الفلاحية إبراهيم حسن ورئيس رابطة الغاب محسن ماجد سليمان عن أملهم بأن يحظى بعضوية المجلس مرشحون يعملون على تعزيز دور القطاع الزراعي ودعم هذا القطاع الذي تأثر نتيجة الحرب الإرهابية على سورية وتأمين كل مستلزمات العمل الزراعي بأسعار مدعومة.

وأكد حسن حاج محمد رئيس رابطة حماة الفلاحية وفارس الحسين رئيس رابطة سلمية وخالد محمد الأحمد رئيس رابطة محردة على أهمية اختيار المرشح المناسب القادر على طرح حلول غير تقليدية تحقق الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية بكل المجالات والمستويات، وخاصة في مرحلة التنمية القادمة باعتبار أن الزراعة عماد الاقتصاد الوطني.

سهاد حسن

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