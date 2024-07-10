أمل الغد… فعالية أدبية فنية لفريق كتاب الغد التطوعي بثقافي حمص

حمص-سانا

نظمت مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع فريق كتاب الغد التطوعي فعالية أدبية فنية بعنوان “أمل الغد”، بمشاركة عدد من المواهب الشابة في مجال الشعر والغناء والمسرح، وذلك ضمن قاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي بحمص.

وعكست القصائد الشعرية والخواطر النثرية التي ألقاها كل من الشعراء الشباب المشاركون “حسين شنو وزهراء قيشاني وكارمن عيسى وإيناس الطيباني وموسى سعود ورهف زكريا وسامي الرجو وأحمد الحموي وغفران العبد” هموم الشباب وآلامهم، وجسدت عواطفهم ورقة مشاعرهم بكلمات فاضت بمشاعر الحب والأمل تارة وألم الخيانة تارة أخرى.

وتخلل الفعالية فقرتان موسيقيتان غنائيتان بصوت إيناس الطيباني وسامي الرجو، وعرض مسرحي واقعي اجتماعي بعنوان “هيك الحال”، ومعرض رسومات بورتريه للشابتين غفران العبد ودلع الكردي.

وأشار “حسين شنو” رئيس فريق كتاب الغد التطوعي في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الفريق تأسس العام الماضي، ويضم حوالي 200 شاب وشابة موهوبين بمجالات الأدب والشعر والموسيقا والمسرح ومن مختلف المحافظات، ويهدف إلى دعم المواهب الشابة ليأخذوا دورهم في الساحة الفنية.

رشا محرز

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