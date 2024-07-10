مهنئاً إياه بتولي منصبه الجديد… الوزير المقداد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري

دمشق-سانا

أجرى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، مهنئاً إياه بتولي منصبه الجديد.

وأكد الوزيران على العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين في الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية، وأهمية تنفيذ ما توصل إليه قائدا البلدين السيد الرئيس بشار الأسد والسيد عبد الفتاح السيسي خلال اتصالهما الهاتفي الأخير.

من جانب آخر، بحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ولا سيما في ظل التطورات الأخيرة الخطيرة التي تشهدها منطقتنا العربية.

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