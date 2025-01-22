الشاب أسامة عباس يحول الإعاقة إلى دافع لبدء مشروع صغير يؤمن احتياجاته المعيشية

دمشق-سانا

إصابة بالغة خلال سنوات الحرب تسببت بفقدانه عينه اليسرى إلا أن هذه الإعاقة لم تثن الشاب أسامة عباس عن مواصلة طريقه في الحياة والبحث عن مصدر رزق كريم له، فاستطاع بإصراره وعزيمته أن يؤسس لمشروع صغير يؤمن من خلاله احتياجات أسرته الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

المشروع الذي أقامه في دمشق بعد انتقاله إليها انطلق بداية من خلال كشك صغير تمكن أسامة31عاماً من افتتاحه ليكون بوابة حياة مستقرة وآمنة تقيه حاجة الناس وخاصة أنه كان يتعرض حسب قوله لكثير من التنمر عقب الإصابة، موضحاً في حديث لنشرة سانا الشبابية أنه خرج من محافظته دير الزور جراء الأحداث الإرهابية هناك والتي تسببت بإصابة بالغة في عينه اليسرى، حيث هرع في كل اتجاه تجنباً لخسارتها لكن شاء الله أن يفقدها نهائياً.

تنمر الآخرين كان وراء تسلح أسامة بمزيد من الإرادة والتحدي لافتتاح الكشك الخاص به، حيث تنوعت بضاعته لتضم الكثير مما يحتاجه المارة أثناء عبورهم من سكاكر ومناديل وأشياء أخرى ليسد بذلك جانباً من متطلبات الحياة.

وقال: “لاحقاً عملت على تطوير مشروعي وتوسيعه فافتتحت مطعماً صغيراً للمأكولات والعصائر والمشروبات الباردة، حيث بدأ الإقبال عليه يزداد بمرور الوقت فاستعنت بعدد من الشباب لمساعدتي مؤمناً بذلك تسع فرص عمل لأناس بأمس الحاجة، فكانت المنفعة مشتركة بيننا، وهو ما بث الفرح في قلبي”.

طموحات واسعة يحملها أسامة للفترة القادمة، كما ذكر، أهمها التوسع بمشروعه أكثر وافتتاح فروع أخرى بعدد من مناطق المحافظة وزيادة عدد فرص العمل فيه، والحرص على الاستمرار بتقديم عروض وحسومات تناسب الجميع.

واختتم عباس بمناشدة الشباب التمسك بأفكارهم الخلاقة بكثير من العزيمة لتحويلها إلى واقع فعلي دون الخشية من الصعوبات التي قد تعترض طريقهم بل السعي دائماً لإيجاد الحلول لأي مشكلة عبر اجتراح بدائل مناسبة تدفع بمشروعاتهم الصغيرة إلى الأمام.

وداد عمران

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