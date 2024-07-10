دور المرأة في نهضة المجتمع… ندوة لرابطة “البيان” الثقافية في أبو رمانة

دمشق-سانا

أقامت رابطة البيان الثقافية بالتعاون مع المركز الثقافي في أبو رمانة ندوة شارك فيها عدد من الأدباء والباحثين، سلطت الضوء على دور المرأة المثقفة في نهضة المجتمع وتطوره.

الإعلامية لما بدراني التي أدارت الندوة، أشارت إلى المعنى الحقيقي لتطور المرأة عندما تقوم بدورها الاجتماعي إلى جانب الرجل.

وبينت مديرة الرابطة الدكتورة مديحة باراوي أن المرأة هي جزء من المجتمع وعضو مهم في تفاعله الإيجابي ونهضته نحو التطور والتقدم، وسعت إلى نهاية الإشكالات التي تعيق تطور المجتمع، ووقوف المرأة إلى جانب الرجل.

ورأت الدكتورة سلوى شعبان أن دور المرأة كبير في نشر الوعي والدعم النفسي للمجتمع، وهي مبدعة وتقوم بدور كبير ينافس دور الرجل غالباً، وخاصة في التربية والوعي الاجتماعي وترسيخ القيم، فهي في مجالات مختلفة محامية وأديبة وقاضية وغير ذلك من الأماكن الحساسة المهمة.

ولفت الشاعر أوس أحمد أسعد إلى مساواة المرأة والرجل، وأنها لا تقل عنه وهما مكملان للقيام بالحضارة بدورها الفاعل.

من جهته قال رئيس المركز الثقافي عمار بقلة: إن الندوة تضيف توضيحاً عن دور المرأة في النهضة الحضارة، والتكريم يعني دعم المنظومة الثقافية الوطنية.

وختمت الدكتورة الناقدة لارا ستيتي بالقول: ما تواجهه المرأة من تحديات والتعامل المغلوط غير الواعي تجاهها هو بسبب ضعف الوعي الثقافي، فهي تقوم بأعمال مهمة لا تقل عن الرجل، ولا سيما أنها وصلت إلى مناصب كثيرة ونالت شهادات ودخلت كل المجالات الثقافية والأدبية، وقادرة على التعبير ونهضة المجتمع.

وكرمت الرابطة عدداً من المثقفين والأدباء وذوي الشهداء، وهم الشاعر محمد الخضر، وميساء علي، والدكتورة غيثاء عباس، وعيد الدرويش، وعبد النور هندواي، والدكتور جهاد بكفلوني، وجابر شنيكر، وصالح هواري، والدكتورة نادية خوست، وجمال الجيش، وماجد حمدان.

محمد خالد الخضر

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