برنامج تدريب الخريجين “خطوة أمل” يوفر فرص عمل للمشاركين في حمص

حمص-سانا

أوضح رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب أن برنامج التدريب للخريجين الجدد (خطوة أمل) سيسهم في عملية ربط المعلومات الأكاديمية لدى الطلاب مع التطبيقات العملية في المصانع والمعامل.

وقال في تصريح لمراسلة سانا: إن البرنامج الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركة المتين الخاصة، وذلك ضمن اتفاقية التعاون العلمي الموقعة بين الجامعة وغرفة الصناعة بحمص يهدف إلى تعزيز قدرات الخريجين وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.

بدوره بين وسيم الإخوان نائب مدير شركة المتين أن البرنامج التدريبي يقدم معلومات شاملة تدريبية وتأهيلية تسهم في رفع الخبرات العلمية والعملية لدى الخريجين، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خبراتهم عبر تشغيلهم في المؤسسات الصناعية.

وتحدث عدد من الطلاب المشاركين عن أهمية البرنامج التدريبي في ربط المعلومات النظرية لديهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، وكسر حاجز دخول سوق العمل وتحدياته، وخاصة مع وجود شرط الخبرة عند التقدم لأي وظيفة، مشيرين إلى أن تدريبهم شمل الآلات الصناعية وأعطالها، إضافة إلى تأمين فرص عمل مناسبة لبعض المشاركين في البرنامج ضمن منشآت غرفة الصناعة.

يشار إلى أن اتفاقية التعاون العلمي بين جامعة البعث وغرفة الصناعة بحمص وقعت عام 2020، حيث تم افتتاح برنامج تدريب للخريجين الجدد من قبل شركة المتين ضمن إطار تفعيل هذه الاتفاقية، وكرمت جامعة البعث في حمص اليوم 11 متدرباً من المشاركين في برنامج التدريب.

مثال جمول

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