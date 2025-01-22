العاملون في مؤسسة مياه دمشق: المشاركة المسؤولة في الانتخابات لإيصال أفضل المرشحين

دمشق-سانا

تحدث عدد من العاملين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها عن أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشعب المقررة في الـ 15 من الشهر الجاري كواجب وطني وضرورة ملحة، لانتخاب أفضل المرشحين القادرين على إيصال مشاكلهم ومعالجتها.

وبين شاهين حامد رئيس مركز مياه مشروع دمر وضاحية قدسيا أن المشاركة في الانتخابات تعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، ويجب على كل مواطن اختيار من يمثله في مجلس الشعب، آملاً منهم أن يلتزموا بالعمل الجاد والدؤوب للنهوض بالمجتمع.

بينما أعرب محمد زيدان عامل في المؤسسة عن أمله بأن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب قريباً من طبقة العمال التي تبذل جهوداً متواصلة في تأمين الخدمات العامة للمواطنين مثل إيصال مياه الشرب، لافتاً إلى أهمية التزام المرشح بمطالب المواطنين الذين انتخبوه.

من جانبه، محمد كردي رئيس مكتب الجاهزية في المؤسسة، أشار إلى أن الانتخابات عملية ديمقراطية ويجب المشاركة بها، آملاً أن يكون أعضاء مجلس الشعب الجدد على قدر عال من المسؤولية والالتزام، ويمكنهم حمل هموم الطبقة العاملة، وتقديم الدعم اللازم لها.

ولفت مصطفى عيد عامل طوارئ في المؤسسة إلى أهمية اختيار أفضل الأشخاص القادرين على معالجة هموم العامل، إضافة إلى المساهمة في سن التشريعات والقوانين التي ترتقي بواقع العمال للأفضل من ناحية زيادة الرواتب، وإقرار الأنظمة المتعلقة بالحوافز.

ودعا محمد حجازي رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة إلى أهمية المشاركة في الانتخابات لكونها تسهم في وصول المرشح الذي يستحق، منوهاً بأهمية اختيار المرشح الذي يمتلك رؤية تتماشى مع طموحات المواطنين في ظل الظروف الحالية.

يارا شاهين

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