وزارة التربية: لا تعديل بخصوص امتحانات الشهادة الثانوية العامة

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم إجراء أي تعديل هذا العام بخصوص امتحانات الشهادة الثانوية العامة عن السنوات السابقة، وبإمكان الطالب اختيار نتيجة الدورة الأولى كاملة أو الدورة الثانية (التكميلية) كاملة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من إحدى المقابلات التلفزيونية لوزير التربية حول امتحانات الشهادات العامة مجتزأ وعليه وجب التوضيح.

وبينت الوزارة أن كل دورة تعتبر شهادة بحد ذاتها ويحق للطالب الاختيار بين شهادة الدورة الأولى أو الثانية للتقدم للمفاضلة ولا يحق له اختيار مواد معينة من الدورتين معاً.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لشهادة التعليم الأساسي فكل ما يطرح حولها عبارة عن أفكار قيد الدراسة لم يتخذ القرار بشأنها بعد، وسيتم الإعلام عن أي شيء يصدر بهذا الخصوص في حال اتخاذ القرار به.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc