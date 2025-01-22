ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة للغرام الواحد

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 985 ألف ليرة، وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 844286 ليرة، وسعر شراء 843286.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 35 مليوناً و500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 150 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة “كيو آر” ويتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع وإن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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