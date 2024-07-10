روسيا.. إحباط محاولة للاستخبارات الأوكرانية لاغتيال ضباط واستهداف حاملة الطائرات الأدميرال كوزنيتسوف

موسكو-سانا

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي اليوم مخططاً إرهابياً لاستخبارات كييف كان يهدف لاغتيال ثلاثة قادة عسكريين كبار في العاصمة موسكو.

ونقل موقع RT عن الأمن الفيدرالي قوله في بيان له: “تم توقيف مواطن روسي قام بتجهيز 3 طرود بريدية مفخخة بمواد شديدة الانفجار لتسليمها كهدايا عبر خدمة البريد السريع إلى عناوين إقامة الضباط الروس المستهدفين في موسكو”، مشيراً إلى أن “العملية من تخطيط وتوجيه الاستخبارات الأوكرانية”.

من جهة ثانية، أعلن الجهاز إحباط استهداف الاستخبارات الأوكرانية لحاملة الطائرات الروسية /الأدميرال كوزنيتسوف/ في حوض سفن مورمانسك شمال غرب روسيا.

وجاء في بيان لجهاز الأمن أن “ضابطاً في الاستخبارات الأوكرانية تواصل في شهر آذار الماضي مع مواطن روسي يعمل على متن /الأدميرال كوزنيتسوف/، وأقنع العميل هذا المواطن بتنفيذ عمل إرهابي يستهدف الحاملة محاولاً التأثير عليه بوعود السفر من خلال وثائق مزورة بعد تسلّم مكافآت مالية كبيرة”.

ونشر الأمن الفيدرالي فيديو لعملية الاعتقال واعترافات الموقوف.

ودخلت حاملة الطائرات /الأدميرال كوزنيتسوف/ في قوام أسطول الشمال الروسي في كانون الثاني 1991، وقامت بمهمتها الأولى ضمن مجموعة بحرية متعددة الأغراض في كانون الأول 1995.

وأعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف مؤخراً، أن الناتو ينسق نشاطات أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا وبيلاروس.

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